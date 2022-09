''Bijstandsgerechtigde kan gokje wagen''

Als een bijstandsgerechtigde in een casino heeft gegokt zonder dit aan de gemeente te melden en zonder een sluitende, verifieerbare gokadministratie bij te houden, mag de gemeente niet langer automatisch de volledige bijstandsuitkering over de maand waarin is gegokt terugvorderen. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld in vier uitspraken van 2 september 2022.

Hierbij is van belang dat een dergelijke administratie zelden voorhanden is en dat gokken, in het algemeen gesproken, meestal niet winstgevend is. Het automatisch volledig terugvorderen van de bijstandsuitkering in zo’n geval is niet in overeenstemming met het reparatoire karakter van een terugvorderingsbesluit. Dat houdt in dat zo’n besluit tot doel heeft om de bijstandsgerechtigde in de situatie te brengen waarin hij naar redelijke verwachting zou hebben verkeerd als hij zijn inlichtingenplicht zou hebben nageleefd.

Nieuwe vuistregel

De rechtbank heeft, bij gebrek aan een beter toepasbaar alternatief, een vuistregel gecreëerd aan de hand waarvan de inkomsten uit gokken in een casino voortaan kunnen worden vastgesteld. Deze vuistregel houdt in dat de gokinkomsten gelijk worden gesteld aan de bedragen die bij het gokken zijn ingezet (of in het casino zijn gepind). Van deze vuistregel zou kunnen worden afgeweken indien de bijstandsgerechtigde weigert zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek van de gemeente of als er concrete aanwijzingen zijn dat de bijstandsgerechtigde met het gokken meer heeft verdiend dan hij heeft verklaard. In zulke gevallen mag de gemeente wel overgaan tot terugvordering van de volledige bijstandsuitkering.

Met deze uitspraken wijkt de rechtbank af van haar eerdere rechtspraak en van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.