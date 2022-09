Automobilist ernstig gewond na botsing op boom in Den Bosch

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.05 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een verkeersongeval op de Hustenweg (N625) in ’s-Hertogenbosch.

Traumahelikopter

Naast de brandweer, een ambulance, de politie en een traumahelikopter rukte ook de duikers van de brandweer uit. Echter was de inzet van laatstgenoemde niet meer nodig. De weg tussen Rosmalen en Maren-Kessel werd volledig afgesloten.

Ernstig gewond

De automobilist is met ernstige verwondingen per ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar het ETZ Elisabeth ziekenhuis in Tilburg vervoerd. De weg lag bezaaid met brokstukken en van de auto bleef weinig over.

Sporenonderzoek

Ook de boom liep flinke schade op. Voor zover bekend zat er maar één persoon in het voertuig. Om de oorzaak van het ongeval te achterhalen is de politie een uitgebreid sporenonderzoek gestart.