Consumentenbond blij met verruiming compensatieregeling ING

De Consumentenbond is blij dat de ING de compensatieregeling verruimt voor klanten die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. Zij krijgen niet alleen de te veel betaalde rente terug, maar ook een vergoeding voor het zogeheten rente-op-rente effect. De Consumentenbond roept andere banken op dit voorbeeld te volgen.

ING en de Consumentenbond bereikten in december 2021 een akkoord over compensatie voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. De variabele rente over deze leningen hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de kredietrente (even)hoog, terwijl de marktrente daalde.

Bij de berekening van het compensatiebedrag werd nog geen rekening gehouden met rente-op-rente, omdat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) daar nog een beslissende uitspraak over moest doen. De Consumentenbond sprak met ING af om na de uitspraak weer met elkaar in gesprek te gaan.

Uitspraak Kifid

Op 11 augustus 2022 kwam er een uitspraak van het Kifid in een individuele beroepszaak van een andere bank. Het klachteninstituut besliste dat bij de berekening van het compensatiebedrag voor te veel betaalde rente óók rekening moet worden gehouden met het rente-op-rente-effect.

Volgens het Kifid hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. De uitspraak is voor ING aanleiding om de regeling aan te passen.

ING maakt nieuwe berekeningen

ING berekent alle compensatiebedragen opnieuw en benadert dan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Klanten die het compensatievoorstel al hebben geaccepteerd, krijgen aanvullend een vergoeding voor het rente-op-rente effect. Bij de overige klanten wordt rente-op-rente direct meegenomen in het compensatievoorstel.