Agent controleert snorfietser en stuit op wapen, bivakmuts en duct tape

De politie kwam de snorfietser rond 01.00 uur tegen in de omgeving van de Nazarethstraat. Het leek alsof de bestuurder van de politieauto schrok en hierop wegreed. Een motoragent die in de buurt reed besloot de man te controleren. Dit lukte op de Korvelseweg. De bestuurder kon zich tijdens de controle niet legitimeren. Hierop werd er een fouillering uitgevoerd, waarbij een wapen tevoorschijn kwam. Na onderzoek bleek het om een alarmpistool te gaan. In de tas die hij bij zich had, zat een bivakmuts en duct tape. De man werd direct aangehouden. De recherche onderzoekt wat de plannen van de man waren.