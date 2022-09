OM verdenkt verdachte dodelijk ongeval Oud-Gastel van roekeloos rijgedrag

De 27-jarige Roosendaler die ervan wordt verdacht dat hij op vrijdagavond 2 september een dodelijk ongeval veroorzaakte in Oud Gastel waarbij vier personen zijn omgekomen, blijft langer vastzitten. 'Dit heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

'Zeer hoge snelheid'

Het ongeluk vond vrijdag 2 september vroeg op de avond plaats op een kruising aan de Blauwhekken in Oud Gastel. De verdachte, een 27-jarige man uit Roosendaal, reed in een gehuurde Mercedes. Hij kwam op de kruising met zeer hoge snelheid in botsing met de Toyota waarin vijf personen uit het nabijgelegen Bosschenhoofd zaten.

Vier doden en een gewonde

Door de botsing zijn een moeder (39 jaar oud), haar zoon (8) en dochter (10) om het leven gekomen. Ook de andere inzittende vrouw (42) overleed ter plaatse. Haar dochtertje (9) raakte gewond bij het ongeluk. Zij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en weer thuis.

'Roekeloos rijgedrag'

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte roekeloos gereden en is hij hierdoor schuldig aan het ongeluk waarbij vier mensen zijn omgekomen en een slachtoffer gewond is geraakt. “Zijn rijstijl heeft geleid tot dit ernstige feit. Een feit waarbij vier mensen om het leven zijn gekomen”, aldus de officier van justitie.

Twee weken langer vast

De officier van justitie vroeg daarom aan de rechter-commissaris om de verdachte twee weken langer vast te houden. De rechter-commissaris wees dit verzoek toe. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht van deze beslissing. Ondertussen gaat het onderzoek verder naar de exacte omstandigheden waardoor het ongeluk kon gebeuren.