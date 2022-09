Drie verdachten aangehouden voor het invoeren van 58 kilo cocaïne

Twee medewerkers van een havenbedrijf zijn afgelopen vrijdag aangehouden op de Maasvlakte in Rotterdam. Ook werd een derde persoon in het onderzoek aangehouden. Gisteren zijn zij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de verdachten 14 dagen langer vast blijven zitten. Zij worden verdacht van het invoeren van cocaïne.

De twee havenmedewerkers van 21 jaar uit Rotterdam worden ervan verdacht dat zij tijdens hun werkzaamheden cocaïne haalden uit containers die zij moesten monitoren. Vervolgens legden zij die verdovende middelen in hun privé auto’s, om deze vervolgens aan het einde van hun dienst het haven terrein af te smokkelen. De derde aangehouden persoon, een 20 jarige man uit Rotterdam, zou op de uitkijk hebben gestaan. In dit onderzoek is 58 kilo cocaïne onderschept.

Vuurwapen, hash en meer cocaïne

Tijdens de aanhouding trof de politie naast de drugs ook een vuurwapen in de smokkelauto aan. Daarnaast is bij een huiszoeking nog eens ruim 200.000 euro cash aangetroffen en meerdere kilo’s cocaïne en hash. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het HARC-team heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.