Gemiddeld 2,3 kilometer fietsen naar de middelbare school

In 2021 lag de dichtstbijzijnde middelbare school op gemiddeld 2,3 kilometer fietsen. Dat is bijna vier keer zo ver als de fietsafstand naar de dichtstbijzijnde basisschool (0,6 kilometer). Gemiddeld was de afstand tot basis- en middelbare scholen op de fiets iets kleiner dan de afstand met de auto. In 8 op de 10 gemeenten was de fietsafstand naar een middelbare school korter dan die voor de auto. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse voor de publicatie Nederland in cijfers.

In 2021 woonden Nederlanders op gemiddeld 0,6 kilometer fietsen van de dichtstbijzijnde basisschool. Uiteraard hoeft dit niet de school te zijn waar mensen hun kind ook daadwerkelijk inschrijven. Gemiddeld waren er 12 basisscholen binnen een afstand van drie kilometer fietsen. Voor inwoners van Schiedam, Amsterdam, ’s-Gravenhage, Urk, Katwijk en Haarlem was de fietsafstand tot een basisschool met 0,4 kilometer het kleinst van alle gemeenten. Inwoners van Baarle-Nassau woonden met 1,5 kilometer fietsen gemiddeld het verst van een Nederlandse basisschool.

Ruim 4 middelbare scholen binnen drie kilometer

Scholen in het voortgezet onderwijs liggen doorgaans wat verder verspreid dan basisscholen: in 2021 was de fietsafstand tot de dichtstbijzijnde middelbare school 2,3 kilometer. Binnen een afstand van drie kilometer fietsen lagen gemiddeld 4,3 middelbare scholen. De fietsafstand tot een middelbare school was met 0,4 kilometer het kleinst voor bewoners van Schiermonnikoog. Inwoners van Noord-Beveland moesten gemiddeld 11,5 kilometer fietsen naar de dichtstbijzijnde middelbare school.

Op de fiets naar school is vaak korter dan met de auto

Gemiddeld voor heel Nederland was in 2021 de afstand naar een school in het basisonderwijs op de fiets 0,1 kilometer kleiner dan met de auto. In 50 procent van de gemeenten was de afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool met de fiets wat kleiner dan met de auto. In de Utrechtse gemeente Eemnes was het verschil het grootst, met 0,4 kilometer in het voordeel van de fietsers. In de meeste andere gemeenten is de afstand voor fietsers even groot als voor automobilisten.

Bij het voortgezet onderwijs zijn de verschillen tussen auto en fiets groter: in 2021 was de gemiddelde fietsroute 0,2 kilometer korter dan een rit met de auto. In 81 procent van de gemeenten waren de fietsroutes tot de dichtstbijzijnde middelbare school korter dan de autoroutes. Voor bewoners van Noord-Beveland was het verschil het grootst met 2,4 kilometer in het voordeel van de fiets. Inwoners van de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem en het Brabantse Mill en Sint Hubert moesten gemiddeld juist 0,2 kilometer verder fietsen dan autorijden naar een middelbare school.