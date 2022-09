Bestelbus naast de weg

Rond half acht vrijdagmorgen nam een bestuurder van een bestelbus uit Sappemeer de rotonde op het verkeersplein Gieten iets te snel. Door de combinatie van snelheid en een glad wegdek, raakte hij de controle over zijn bestelbus kwijt. Hierbij ramde hij een lantaarnpaal en kwam in een greppel tot stilstand.

De bestuurder raakte niet gewond en was in het zicht van de haven gestrand, want hij moest naar Gieten. Het gevaar was dat de kabels van de lantaarnpaal bloot kwamen te liggen. De berging zorgde wat voor problemen, want de lantaarnpaal zat klem onder de bus.