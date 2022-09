Man dreigt met een vuurwapen en wordt aangehouden na wilde achtervolging

Vrijdagmiddag 9 september tegen 15.00 uur kwam een bewoonster van Oud Gastel in haar auto aan bij haar woning in de Koopmansstraat. Zij zag dat een bekende van haar naar haar toe komt lopen. Deze man bedreigde haar en hij richtte daarbij volgens de aangeefster ook een vuurwapen op haar. De vrouw wist vanuit de auto het alarmnummer 112 te bellen. Toen de man dat door had, ging hij er vandoor in zijn auto.

Aanrijdende politieagenten zagen de auto dan op de Provincialeweg Zuid in Oud Gastel rijden en zij gaven hem een stopteken. De man was duidelijk niet van plan daar aan te voldoen en gaf gas bij. Er ontstond een wilde achtervolging van Oud Gastel tot in Halsteren, waarbij de verdachte (54) binnen de bebouwde kom snelheden bereikte tot 140 km/u, verschillende keren een rood verkeerslicht negeerde en over de linker baan tegen het verkeer in reed. Uiteindelijk stopt hij op de Eikenlaan in Halsteren. Omdat er sprake was van een mogelijk vuurwapen werd hij door de agenten met getrokken pistool uit de auto gehaald. Bij een onderzoek in zijn auto werd tot op heden geen vuurwapen gevonden. De man is aangehouden voor de bedreiging en het in gevaar brengen van het verkeer.