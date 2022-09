FNV bereikt cao overeenkomst met NS

Na een lang cao-traject, dat uitmondde in massale stakingen van onze leden, heeft FNV Spoor zondagochtend 11 september na lang onderhandelen een cao-resultaat behaald. Dit cao-resultaat leggen we aan onze leden voor. Tot die tijd zijn de aangekondigde acties van de baan.

De hoofdpunten uit het resultaat

De cao loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024 (18 maanden).

Loonsverhoging van 5% per 1 juli 2022, met een minimum van € 185 per maand. Dus als 5% voor jouw salaris minder dan € 185 is, stijgt je salaris met € 185. Daarmee komt de loonsverhoging gemiddeld op 5,8%.

Loonsverhoging van 3,45% per 1 januari 2023.

Dit maakt een totale structurele loonsverhoging van gemiddeld 9,25% zowel op primair als secundair loon over 18 maanden.

In december 2022 een eenmalige uitkering van € 1000.

In juli 2023 een eenmalige uitkering van € 1000.

Inflatie reparatie.

Minimumloon naar € 14.

De jeugdschalen vervallen.

Verbeteringen van het pensioen.

Het vervallen van hoofdstuk 9 (output gerelateerd werk).

Verlenging van de RVU-regeling.

Hogere loonsverhoging voor lagere loonschalen

De minimale loonsverhoging van € 185 per maand per 1 juli 2022 heeft als effect dat de lagere loonschalen procentueel een hogere loonsverhoging krijgen. Later meer hierover.

Ledenraadpleging

Of het resultaat goed genoeg is, bepalen de leden natuurlijk. We gaan verschillende informatiesessies organiseren. Dit doen we via online meetings. De ledenraadpleging doen we digitaal. Meer informatie hierover volgt op een later moment.