Man aangehouden voor beramen aanslag op premier Rutte

De man zou in beeld zijn gekomen na beluisteren van een bandopname waarin M. in gesprek is met een onbekende. In het gesprek werd gedetailleerd gesproken over een aanslag op de premier. ‘Iemand moet een vuurwapen in zijn mondstoppen en dan schieten’, aldus M.

In zijn woning in Amsterdam werd de 61-jarige man aangehouden en zou volgens De Telegraaf een bekende zijn van de politie. Hij zal gehoord worden over het incident.