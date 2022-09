Jumbo-topman onderdeel van onderzoek in witwaszaak

In het woonhuis van Jumbo-topman Frits van Eerd heeft de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval gedaan. Dit zou volgens Omroep Brabant zijn gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in het kader van een omvangrijk witwasonderzoek.

Bij het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther zijn medewerkers van de FIOD bezig om goederen in beslag te nemen en lopen af en aan met verhuisdozen. Er zouden inmiddels negen aanhoudingen zijn verricht, of de Jumbo-topman hier één van is wil het OM niet zeggen.

Een woordvoerder van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel laat weten dat men momenteel bezig is met het een en ander uit te zoeken. Volgens de regionale Omroep zal het concern later op de dag met een reactie komen.