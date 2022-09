Kat kruipt onder auto en komt klem te zitten in Boxtel

Maandagavond merkte voorbijgangers op dat een kat in het nauw zat onder een geparkeerde auto aan de Nimrodlaan in Boxtel. Uiteindelijk werden de dierenambulance, de politie en de brandweer opgetrommeld.

Brandweer

De brandweer heeft geprobeerd de bodemplaat van het voertuig te demonteren maar zonder resultaat, zonder juiste gereedschappen is dat niet te doen. Helaas kon de brandweer in deze niets betekenen, de politie en dierenambulance zijn nog ter plaatse maar hebben vooralsnog geen idee hoe nu verder.

Contact met eigenaar auto

De politie probeerde contact te leggen met de eigenaar van de auto om te kijken of er iets mogelijk is. De kat liet intussen regelmatig van zich horen. Op dit moment is het niet bekend of de kat is bevrijd dan wel zelf kans heeft gezien om onder de auto vandaag te komen.