Verkeersboetes moeten meestijgen met inflatie volgens minister

Dure tijd

De boodschappen zijn duurder in vergelijking met vorig jaar, de gasprijs schiet verder omhoog en de prijs van benzine fluctueert als een malle. Alsof dat nog niet genoeg is, wil Minister Yesilgöz van Justitie in het kader van inflatie boetes voor veelvoorkomende verkeersovertredingen vanaf 2023 verhogen met 8,6%.

Hogere verkeersboetes vanaf 2023

Eerder deze week heeft minister Yesilgöz een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat vermeld dat veelvoorkomende verkeersboetes vanaf volgend jaar met de inflatie mee moeten gaan. Normaal gesproken gebeurt dat namelijk ook als er sprake is van inflatie. Daarom ziet Yesilgöz geen reden om dat deze keer niet te doen, ook al is het dagelijks leven voor vrijwel alle Nederlanders een stuk duurder geworden dan voorheen. Een voorbeeld: een parkeerboete Rotterdam die nu ergens tussen de 35 euro en 380 euro kan liggen, wordt vanaf 2023 verhoogd met 8,6%.

Bellen achter het stuur gaat 380 euro kosten in plaats van 350 euro en voor appen tijdens het fietsen ontvang je een boete van 150 euro in plaats van 140 euro. De minister vindt het meer dan rechtvaardig te noemen dat dit ook in deze periode van inflatie gebeurt. Volgens haar hoef je je geen zorgen te maken, zolang je je maar aan de regels houdt. Dat betekent: geld betalen voor parkeren waar dat moet, je smartphone uit je handen laten tijdens het rijden en niet door rood rijden.

Niet alle boetes worden verhoogd door deze regel

Hierbij is het goed om te weten dat de nieuwe regel, waar Yesilgöz voorstander van is, niet voor alle verkeersboetes moet gaan gelden. Momenteel komen verkeersboetes niet boven de 450 euro uit, omdat ze anders onder het stafrecht vallen. Dergelijke boetes zullen ook vanaf 2023 niet verhoogd worden, omdat er dan een heel ander proces bij komt kijken. Daarbij is het voor nu nog een ontwerpbesluit. Dat betekent dat er nog niks geldig is. De Raad van State moet eerst naar het ontwerp kijken en daarbij moet de Tweede Kamer het geheel ook nog goedkeuren.

Of de kans groot is dat dergelijke verkeersboetes vanaf 2023 duurder worden, is dus echt nog even afwachten. Wanneer de Tweede Kamer meegaat in de denkwijze van Yesilgöz dat inflatie normaal gesproken ook van toepassing is op de hoogte van verkeersboetes zou dat best nog eens kunnen. Maar: nu de inflatie historisch hoog is en er al genoeg mensen in armoede raken hierdoor is het nog even de vraag wat er gaat gebeuren met dit ontwerpbesluit vanuit de Tweede Kamer.

Bezwaar maken tegen parkeerboetes Rotterdam en meer

Een van de locaties in Nederland waar op jaarbasis nu al veel parkeerboetes worden uitgedeeld is Rotterdam. Daar worden jaarlijks door de gemeente 500.000 tot 750.000 boetes opgelegd. Nu al haalt de gemeente daar ongeveer 35 miljoen euro per jaar mee op; dat wordt nog een flink bedrag als de verhoging door de Tweede Kamer komt.

Als gemeente is ze dat goed recht, maar je kunt als burger wel kritisch beoordelen of een verkeersboete zoals een parkeerboete Rotterdam klopt en of je eventueel bezwaar kunt maken; of het bedrag nou duurder wordt of niet. Hoe je dat doet? Simpel: door de onderstaande stappen te doorlopen bij iedere boete die je krijgt. Dit geldt overigens ook voor boetes in andere steden en regio's in Nederland.

- Is het in het geval van een parkeerboete duidelijk dat het om betaald parkeren gaat? Als automobilist ben jij niet degene die daar naar op zoek hoeft te gaan. Er moet duidelijk vermeld staan dat je op de locatie moet betalen om te parkeren. Als dat niet het geval is, kun je bezwaar maken.

- Staat de juiste locatie op de boete weergegeven? Wanneer dat niet het geval is, kun je eveneens bezwaar maken.

- Heb je wel betaald voor het parkeren maar klopt je kenteken niet? Of staat er een ander kenteken vermeld op de boete? Controleer dat goed en dien een klacht in als dit niet klopt.

- Check altijd wat de maximale kosten zijn die je kunt krijgen voor een parkeerboete in Rotterdam of ergens anders. Dit kan per stad of regio verschillen, dus controleer dit goed.

- Heb je een boete gekregen terwijl je even geparkeerd stond om iemand uit de auto te laten of om te laden en lossen? In dat geval zijn er ook mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar.

- Was er sprake van een noodsituatie en ben je vergeten te betalen voor het parkeren? Ook dan kun je in aanmerking komen om een parkeerboete Rotterdam of ergens anders niet te hoeven betalen.