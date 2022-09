Jumbo topman Van Eerd (55) langer vast evenals hoofdverdachte (58) in witwasonderzoek

Motorsport

Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Jumbo topman Van Eerd

'Met twee verdachten, een 55-jarige man uit Heeswijk-Dinther en een 57-jarige vrouw uit Gasteren zijn de FIOD en de politie nog in verhoor', zo meldt het OM. Het OM noemt Van Eerd niet bij naam maar spreekt van een 55-jarige man uit Heeswijk-Dinther. Hun inverzekeringstelling is vanmiddag door de rechter-commissaris getoetst en door de officier van justitie verlengd met maximaal drie dagen.

Officier van justitie neemt besluit

In deze periode zal de officier van justitie besluiten of de verdachten kunnen worden heengezonden of dat er een vordering tot inbewaringstelling bij de rechter-commissaris zal worden gedaan. Zij zitten nog in beperkingen, net als de hoofdverdachte.

Vijf andere verdachten heengezonden

De vijf andere verdachten, een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man uit Assen, een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen zijn na de verhoren heengezonden. Zij blijven wel verdachte in het onderzoek.