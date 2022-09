Steeds meer ondernemers in Nederland: hoe begin je je eigen winkel?

Het gaat goed met ondernemend Nederland. Ondanks corona zijn er in 2020 maar liefst 68 duizend bedrijven in ons land bijgekomen.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Misschien is het juist dóór de pandemie dat meer mensen besloten om voor zichzelf te beginnen.

Zit je er ook over na te denken om je eigen bedrijf te starten? Wie weet is het beginnen van een eigen winkel wel iets voor je. In dit artikel lees je hier meer over en vertellen we je meer over wat je nodig hebt voor een eigen shop, zoals een goed kassasysteem en natuurlijk een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Schrijf een ondernemingsplan en weet wat je niche is

Als eerst is het belangrijk om uit te zoeken in wat voor een niche je een winkel zou willen hebben. Is het altijd al je droom geweest om (tweedehands) fietsen te verkopen of wil je hand made spullen of kleding van eigen bodem verkopen? Het maakt niet uit of je een kledingwinkel, een fietsenwinkel of een andere soort shop gaat beginnen; in alle gevallen is het nodig om een ondernemingsplan te schrijven.

Dat is niet alleen handig en overzichtelijk voor jezelf, maar ook voor het geval je financiering nodig hebt en aan wilt kloppen bij een geldverstrekker. In je ondernemingsplan schrijf je onder andere wat het doel van je bedrijf is, wie je doelgroep is, waar je risico's liggen en wat jouw plan is om de bestaande markt te veroveren. Wees uniek en zorg dat je écht iets interessants hebt om te verkopen.

Ga naar de Kamer van Koophandel voor een inschrijving

Om een bedrijf in Nederland te hebben, is een inschrijving in de Kamer van Koophandel essentieel. Pas na die inschrijving ben je officieel ondernemer. Je schrijft je in in het Handelsregister van de KVK om zo duidelijk te hebben dat je een eigen bedrijf hebt. Doe dit onder de naam van je bedrijf/winkel, wat betekent dat je voor het inschrijven al een catchy naam moet hebben verzonnen.

Na je inschrijving krijg je een btw-identificatienummer en een omzetbelastingnummer die nodig zijn om te kunnen ondernemen. Kort samengevat: maak een afspraak bij de KVK, schrijf je in als ondernemer en verzamel al je vragen die je hebt over ondernemen. Die kun je tijdens je afspraak namelijk stellen aan de medewerker van de KVK.

Zoek een winkelpand en kassasysteem dat bij je bedrijf past

Wat ook zeker niet mag ontbreken wanneer je je eigen winkel begint is een winkelpand waar je je wilt gaan vestigen. Er is vandaag de dag nog steeds veel leegstand in winkelgebieden in heel Nederland. Gemeenten zien het maar wat graag dat (beginnende) winkeliers hier met originele ideeën en dito winkels terecht komen om zo de stad aantrekkelijker te maken voor bezoek. Ga daarom eens op zoek op de gewenste plek. Op sommige plekken bemiddelt de gemeente met verhuurders van dergelijke panden, dus het kan zeker vruchtbaar zijn om daar achteraan te gaan.

Heb je een plekje gevonden om te huren? Dan is het tijd voor de volgende stap: de inrichting. Meubels kun je vaak voor een prikkie online of bij de kringloop kopen, maar waar je niet op moet besparen is een goed kassasysteem. Er zijn diverse kassasystemen aan te schaffen die bij jouw wensen aansluiten. Dat is wel zo prettig, want daarmee verloopt het betaalproces in je winkel snel en effectief.

Startkapitaal vergaren als beginnende ondernemer

Is er uit je ondernemingsplan gebleken dat je nog niet genoeg eigen inleg hebt om een winkelpand te huren en een verkoopvoorraad aan te schaffen? Regel dan een startkapitaal als beginnende ondernemer. Dat kan op verschillende manieren. Met een goed onderbouwd ondernemingsplan kun je bijvoorbeeld naar de bank of een andere geldverstrekker gaan voor een lening.

Wat je ook kunt doen, is samenwerken met een investeerder. Hierbij krijgt zo'n investeerder echter wel vaak (een beetje) zeggenschap in het bedrijf. Wil je dat liever niet? Misschien is crowdfunding dan iets voor jou. Deze manier van het opbouwen van een startkapitaal is de laatste jaren erg populair geworden. Zorg er in dat geval wel voor dat je een interessant tegenaanbod hebt voor de mensen die geld inleggen.

Overige tips voor het beginnen van je eigen winkel

Andere zaken waar je op moet letten wanneer je een eigen shop begint, zijn onder andere:

- Stel algemene voorwaarden op waarin duidelijk is welke rechten en plichten jij als winkelier hebt en welke je klanten hebben.

- Kijk goed naar de soorten verzekeringen die er zijn en welke je nodig hebt voor een eigen winkel.

- Check de Algemene Plaatselijke Verordening (APV); de lokale regels van de gemeente waar je je winkel opent.

- Neem personeel aan en stel arbeidsovereenkomsten samen.

- Let ook zeker op het interieur van je winkel; naast het kassasysteem een onmisbaar onderdeel dat zorgt voor sfeer en persoonlijkheid binnen je bedrijf.