Lichaam aangetroffen in Singelgracht in Amsterdam

Dinsdag is in Amsterdam een lichaam in het water van de Singelgracht aangetroffen. Dit meldt de politie dinsdag.

Forensisch onderzoek

'In en rond de Singelgracht doen we momenteel onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van een stoffelijk overschot in het water', aldus de politie. De Forensische Opsporing is aanwezig en de politie heeft een calamiteitencontainer geplaatst.