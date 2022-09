Brand ontstaan in bult met maaisel door broei in Marwijksoord

Mobiele kraan

In Marwijksoord was door broei brand ontstaan in een bult maaisel van Staatsbosbeheer. Een mobiele kraan moest erbij geroepen worden om de bult uit elkaar te trekken om het vuur beter te kunnen bestrijden. Na ruim twee en half uur was de klus geklaard.