3 snelle tips voor het verbeteren van je SEO

Wil jij meer leren over zoekmachine optimalisatie? SEO is belangrijk om meer bezoekers naar je website aan te trekken via de zoekmachines. Lees deze blog als je meer wilt weten over SEO optimalisatie!

SEO optimalisatie door websiteverkeer terug te zetten

Via verschillende online programma’s kun je je websiteverkeer terugzetten. Zet je verkeer bijvoorbeeld eens terug van een paar jaar geleden tot nu, dan kun je precies zien wat het verloop is van het verkeer naar je website over een paar jaar terug. Door gebruik te maken van het websiteverkeer terugzetten zie je alle trends en ontwikkelingen en kun je zien wanneer je actie moet ondernemen. Je site kan namelijk geraakt worden door een veranderend algoritme of penalty. Weet je niet wat je hieraan kunt doen, dan kun je het beste een deskundige inschakelen. Lees hier meer informatie.

Meer informatie over websiteteksten

Je website wordt in de zoekmachines herkend door de teksten die erop staan. Zo kun je door slimme teksten te schrijven ervoor zorgen dat je makkelijker door zoekmachines herkend wordt. Heb je bijvoorbeeld een winkel met ‘meisjes kinderspeelgoed’? Zet dit zoekwoord dan ergens in de pagina die over het onderwerp gaat, in dit geval speelgoed voor meisjes. Je zult direct stijgen in de ranglijst van de zoekmachines.

Gebruik een online tool voor SEO optimalisatie

Er zijn verschillende online programma’s die je kunnen helpen met het beheren en verbeteren van de SEO op je pagina. Deze programma’s geven zoekwoorden aan die je kunt gebruiken. Met deze apps en tools kun je ook de cijfers controleren, altijd handig!

Meer informatie over kwalitatieve links

Om je SEO te verbeteren doe je er goed aan om gebruik te maken van kwalitatieve links. Deze hebben namelijk grote invloed op de SEO van je site. Gebruik kwalitatieve links en vergaar deze naar je websites. Als er geen links op je pagina zijn scoort je site slecht in de zoekmachine, en soms wordt hij helemaal niet opgepikt. Je kunt talloze pagina’s op je site hebben zonder dat er maar één bezoeker naar kijkt. Dit wil je natuurlijk voorkomen omdat je zoveel mogelijk verkeer naar je site wilt leiden. Meer verkeer betekent namelijk een hogere positie binnen de ranglijst, waardoor je nog meer bezoekers krijgt die weer voor meer omzet zorgen. Het is een sneeuwbal effect. Deze moet aan het rollen gebracht worden, maar zodra dat gebeurd is, is er geen houden meer aan!

Optimaliseer je pagina titels en meta-description

Het aanvullen van de meta-description en paginatitel kan ervoor zorgen dat de zoekmachines je site een stuk sneller oppikken, en dat terwijl het een simpele methode is met grote gevolgen! Een meta-description is een samenvatting van de inhoud van de pagina. Door middel van een tag wordt deze in HTML omgezet. De meta-description heeft geen directe invloed op de positie van je site binnen de zoekmachines, maar het heeft wel invloed op hoeveel verkeer er naar je site komt. Het aantal bezoekers van je website heeft wel weer invloed op jouw positie op de ranglijst. Een goede meta-description telt 155 tekens voor desktop en 150 voor mobielen. Je kunt het beste vasthouden aan 150 tekens zodat je site op zowel telefoon als computer te bekijken is.