CBS: Aantal mensen dat 'JA' zegt tegen orgaandonatie nu op 4,8 miljoen

Op 1 januari 2022 hebben 10,7 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. 'Dat is 75 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder', zo meldt het CBS donderdag.

4,8 miljoen zeggen 'JA' tegen orgaandonatie

In totaal 4,8 miljoen mensen gaven toestemming voor orgaandonatie (34 procent). Dat is ten opzichte van 1 juli 2021 een stijging van 21 duizend, en ten opzichte van 1 januari 2020 een stijging van een miljoen. 'Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie gaf nam ook toe, van 4,3 miljoen in 2021 naar 4,4 miljoen in 2022', aldus het CBS.

'Automatisch' donor

In de donorwet van 1 juli 2020 is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. In de oude donorwet moest expliciet een keuze worden gemaakt. Op 1 januari 2022 hadden 3,3 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder geen eigen keuze ingevuld. Zij stonden daarom met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Dit is een stijging van 59 duizend ten opzichte van 1 juli 2021.