Moeder in onderzoek baby Sem vrijgelaten maar blijft wel verdachte

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat het voor het onderzoek naar de dood van baby Sem Vijverberg niet langer noodzakelijk is om de moeder, die als verdachte in deze zaak begin september werd aangehouden, in voorlopige hechtenis te houden. Dit meldt het OM donderdag.

Blijft wel verdachte

Daarom heeft het Openbaar Ministerie afgezien van het vorderen van de gevangenhouding bij de raadkamer van de rechtbank. De vrouw, die volgens het DNA onderzoek de moeder is van baby Sem, wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

Aangehouden

De verdachte werd op 6 september aangehouden. Het OM heeft de verdachte op 9 september voorgeleid bij de rechter-commissaris. Daarbij is door de officier van justitie aangevoerd dat er sprake is van moord/doodslag op het pasgeboren jongetje. Dit is een feit waar een gevangenisstraf van 12 jaar op staat en waardoor de rechtsorde is geschokt. Op deze grond zou de vrouw in voorlopige hechtenis genomen moeten worden, aldus de officier van justitie bij de rechter-commissaris. Daarnaast wilde de officier dat de vrouw langer vast bleef zitten om het onderzoek niet te verstoren.

Lichter vergrijp

De rechter-commissaris besloot dat het voor het onderzoek inderdaad noodzakelijk was om de vrouw in bewaring te stellen. Maar volgens de rechter-commissaris waren er op dat moment geen ernstige bezwaren voor een feit waar 12 jaar gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde is geschokt. De rechter-commissaris ging namelijk uit van ‘kindermoord’ of ‘kinderdoodslag’. Dat is een lichter vergrijp dan moord/doodslag. Bij kindermoord of kinderdoodslag gaat de wetgever ervan uit dat de moeder de baby om het leven heeft gebracht uit vrees voor ontdekking van de bevalling. Op kindermoord of kinderdoodslag staat geen gevangenisstraf van 12 jaar en dus kan de verdachte niet op grond hiervan in voorlopige hechtenis genomen worden.

Geen herinnering

Dit betekent dat voorlopige hechtenis alleen mogelijk is indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek, of als er sprake is van vluchtgevaar of gevaar voor herhaling. Daar is naar het oordeel van het OM geen sprake van. Ook voor het onderzoek is het niet meer nodig dat de vrouw langer vast blijft zitten.

De vrouw is verschillende keren verhoord over de omstandigheden waaronder Sem om het leven is gekomen. Zij heeft verklaard geen herinnering meer te hebben aan de zwangerschap en/of de bevalling. Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of en hoe dat mogelijk is. Het onderzoek gaat verder en richt zich daarbij met name ook op het achterhalen van de vader van Sem. Mogelijk geeft dat meer inzicht in de omstandigheden van zijn overlijden.