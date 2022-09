Consumentenbond start proef met Boodschappen Collectief

Om consumenten te helpen met besparen, start de Consumentenbond een Boodschappen Collectief. De Consumentenbond wil elke maand met supermarkten onderhandelen voor scherpe prijzen. Per collectief is er 1 winnende supermarkt . De Consumentenbond legt dat aanbod voor aan de deelnemers van het collectief. Die kunnen dan zelf kiezen wat ze bestellen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De dagelijkse boodschappen vormen een steeds grotere kostenpost. Wij willen consumenten helpen door voor een grote groep consumenten tegelijk boodschappen te doen en we proberen daarmee een mooie korting te bedingen. Het is een experiment waarvan we nog niet zeker weten hoe het uitpakt. Maar we willen nu iets doen voor consumenten en dan moet je soms dingen gewoon uitproberen. Als het werkt, zijn heel veel mensen ermee geholpen.’

Houdbare producten

Consumenten kunnen zich op elk moment inschrijven voor het collectief. Elke maand zet de Consumentenbond een aanbod live. Dit bestaat uit houdbare producten die consumenten regelmatig kopen. Denk aan koffie, vaatwastabletten, wc-papier, wasmiddel, olijfolie en luiers. De producten kunnen wisselen per collectief en de Consumentenbond wil regelmatig nieuwe items toevoegen.

Eind september eerste aanbod

Eind september ontvangen de inschrijvers een mail met het eerste aanbod. Deelnemers hebben dan een paar dagen om een keuze te maken uit de boodschappen en een bezorgmoment vast te leggen. Per product staat de prijs aangegeven die geldt voor het collectief en de ‘prijs elders’. Dat is het gemiddelde van de prijs voor hetzelfde of een soortgelijk artikel op de websites van Albert Heijn en Jumbo.

Voor leden

Het Boodschappen Collectief is exclusief voor leden van de Consumentenbond. Niet-leden kunnen maximaal 2 keer bestellen en dan besluiten of ze lid willen worden. Het minimale bestelbedrag is €75, de bezorgkosten zijn €4,90. Voor bestellingen boven €80 geldt een extra korting.