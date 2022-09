Demonstratie van Iraniërs op de Dam

Op de Dam in Amsterdam hebben tientallen Iraniërs geprotesteerd vanwege de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De vrouw werd onlangs opgepakt door de politie omdat zij haar hoofddoek niet op de juiste wijze zou hebben gedragen.

Getuigen zeggen dat de vrouw op brute wijze werd opgepakt en als gevolg hiervan is overleden. De politie zegt dat de vrouw aan een hartaanval is overleden. De familie van Amini gelooft dit niet omdat zij kern gezond was.

De demonstranten hadden bordjes bij zich met foto’s van Amini en teksten als ‘Iranian lives matters’ en ‘Iran dicatatorship’.