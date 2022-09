Veel brandweer aanwezig na melding van woningbrand

De brandweer werd zondagavond rond 18.10 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Zilvermeeuwlaan in Best. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse, wat niet onopgemerkt ging aan vele buurtbewoners die even polshoogte kwamen nemen.