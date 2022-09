Beveiligers verdacht van betrokkenheid overlijden feestganger

Tijdens een evenement in Breda op zaterdag 17 september 2022 is een Poolse man (37) ernstig gewond geraakt. De man zou overlast hebben veroorzaakt en werd door de beveiliging van het terrein gezet. Toen hij zich verzette hebben ze hem onder controle gehouden tot de politie kwam.

Toen de agenten arriveerden bij het evenement aan de J. F. Kennedylaan in Breda zagen ze dat de 37-jarige man geen ademhaling meer had. Ze zijn direct gestart met reanimeren en dit is kort daarna overgenomen door medewerkers van de ambulancedienst en bemanning van een traumahelikopter. Hij is vervolgens in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Hier is hij afgelopen weekend komen te overlijden. Zijn familie is op de hoogte gesteld.

Aanhouding

Omdat het niet duidelijk is hoe het kwam dat de man onwel is geworden, worden in totaal zes beveiligers verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man. Vier van hen, in de leeftijd tussen 19 en 59 en komende uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg, zijn kort na het incident aangehouden. Deze vier verdachten zijn na verhoor de volgende dag in vrijheid gesteld maar blijven als verdachten aangemerkt. Twee andere beveiligers worden op een later tijdstip verhoord als verdachte. Het onderzoek naar de toedracht van het overlijden wordt voortgezet.

Getuigen

Veel mensen waren getuige van het incident en zijn ondertussen gehoord door de politie. Aan deze mensen is slachtofferzorg aangeboden.

Overleden

Op zondag 25 september 2022 kreeg het onderzoeksteam het bericht dat het slachtoffer ondanks de medische zorg in het ziekenhuis is overleden. Onderzoek moet uitwijzen waar de man uiteindelijk aan is gestorven en of dat een verband houdt met het incident van 17 september. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. We leven zeer met ze mee.