Agent krijgt kopstoot bij aanhouding na melding burenconflict

Een al langer lopend burenconflict in Roosendaal liep zondag aan het begin van de avond dusdanig uit de hand dat de politie eraan te pas moest komen. 'Een agent kreeg bij de aanhouding van een verdachte een kopstoot', zo meldt de politie maandag.

Melding burenruzie

Agenten werden zondagavond rond 20.20 uur door het operationeel centrum naar de Amethistdijk gestuurd. Daar zou een burenruzie gaande zijn. Er werd gemeld dat één van de betrokkenen een mes vast zou hebben.

Stoel door raam gegooid

Toen de agenten ter plaatse kwamen zagen zij net dat een man een stoel door het raam van een woning gooide. Al eerder was daar kennelijk een vol flesje bier door de ruit van een deur gegooid. De agenten hielden de verdachte aan.

Kopstoot

De man verzette zich bij de aanhouding en gaf één van de politiemensen een kopstoot. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij maandag gehoord wordt. Bij zijn aanhouding had de man geen mes bij zich. Er is aangifte gedaan van de vernieling van de ruiten. De agent die een kopstoot kreeg van de verdachte liep hierdoor geen letsel op.