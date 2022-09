Woontrends 2023: donkere keukens en natuurlijke tinten

Daarvoor is het handig om alvast naar de woontrends van 2023 te kijken. In dit artikel lees je meer over wat we in het nieuwe jaar kunnen verwachten. Denk aan een nieuwe keuken kopen, natuurlijke tinten en het toepassen van duurzaamheid.

Keuken is steeds vaker de woonkamer van het huis

De afgelopen jaren zien we het steeds meer gebeuren dat mensen hun keuken gebruiken alsof het een woonkamer is. Het is namelijk een van de weinige ruimtes in huis waar men met het hele gezin samen is. Er wordt gekookt, geborreld, gepraat, gegeten en soms zelfs gewerkt of huiswerk gemaakt. Dat zorgt ervoor dat de keuken een onmisbaar plekje in huis is geworden. Daarom is het aan te raden om je keuken een frisse look te geven.

Felle kleuren mogen bijvoorbeeld vervangen worden met aardetinten en warme kleuren. Denk aan terracotta, okergeel en mosgroen, maar ook aan donkere kastjes en aanrechten. De keuken van 2023 is donker, maar gezellig en biedt volop ruimte voor natuurlijke materialen. Combineer een zwarte keuken bijvoorbeeld met een houten blad of ga juist voor een houten keuken in combinatie met donkergrijze of -groene kastjes en details. Keukens van nu beschikken daarnaast over volop planten en botanische decoratie.

Gemak dient de mens: meer smart home in woning

Als er iets is wat we tegenwoordig steeds vaker in woningen zien dan is het smart home apparatuur. Smart home is de laatste jaren ontzettend populair geworden, omdat dergelijke apparaten je leven een stuk gemakkelijker en comfortabeler maken. Zo kunnen veel mensen niet meer zonder een slimme thermostaat om zo een energieplan op te stellen en op afstand de verwarming te kunnen bedienen via een app op de smartphone.

Er zijn nog veel meer toepassingen die we naar verwachting in 2023 ook vaker terug gaan zien. Wat dacht je van een slimme koelkast in je nieuwe keuken waarmee je waar je maar bent (met een internetverbinding) verbinding hebt met je koelkast? Sommige slimme koelkasten beschikken over een camera waarmee je in de supermarkt kunt zien wat je nog wel of niet hebt. Ook een slimme deurbel, een slimme wasmachine en slimme verlichting mag niet meer ontbreken in je huis.

Duurzame materialen en apparaten in huis

Naast smart home is duurzaamheid een onderwerp dat we de laatste tijd veel terug zien komen; ook wanneer we het hebben over het interieur. In 2023 is duurzaamheid in huis nog belangrijker dan het al was. Dat uit zich op verschillende manieren, waaronder de keuze voor materialen in je woning. Kies voor meubels die gemaakt zijn van duurzaam hout, duurzame bamboe of zelfs duurzaam linnen. Je kunt er in 2023 echt niet meer omheen; er zijn voor heel veel meubels en accessoires een duurzame variant te vinden.

Daarbij komt nog een ander stukje duurzaamheid kijken. Zo kiezen steeds meer mensen voor het laten plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp om hun eigen energie of warmte op te wekken. Op die manier zijn ze niet meer (deels) afhankelijk van wat er zoal op de energiemarkt gebeurt. Daarbij zorg je er op een groene manier voor dat je gebruik kunt maken van warmte en energie en draag je zo een steentje bij aan een betere wereld. Kijk ook wat je wat betreft duurzaamheid op je thuiswerkplek kunt betekenen.

Jaren 60 en 70 terug in het interieur van nu

Tot slot is het leuk om te weten dat de jaren 60 en 70 te zien zijn in het moderne interieur van volgend jaar. In combinatie met duurzaamheid en smart home is dat misschien een gek idee, maar het kan allemaal gewoon. De jaren 60 en 70 zien we vooral terug in de vele ronde vormen. Van kussens tot tafels en van kastjes tot wanddecoratie; alles is rond. Zelfs in de keukens spotten we een retro vibe met aanrechten die niet hoekig maar rond aflopen en printjes waar men in de jaren 60 enorm blij van werd.

Een leuke toevoeging hierbij is kurk in het interieur. Kurk is een duurzaam materiaal waar je van alles mee kunt. Zo is het bijvoorbeeld een goed idee om een kurken wand te maken op je werkplek, in de keuken of misschien op de slaapkamer. Ook zien we dit materiaal terug bij woonaccessoires en diverse meubels. Dat geldt ook voor materialen zoals bamboe en rotan, die we in zowel woonkamers als keukens terug gaan zien in 2023.