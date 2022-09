Eerste 'opgefriste' CV90-tank van de band gerold

Het eerste gemoderniseerde Nederlandse CV90-infanteriegevechtsvoertuig van de landmacht is in Zweden uit de fabriek gerold. 'Dit gebeurde in het Zweedse Örnsköldsvik bij fabrikant BAE Systems Hägglunds', zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

'First of type'

'Het gaat om de zogenoemde ‘first of type’. Op basis van de bevindingen met deze testversie volgt de serieproductie. Die start naar verwachting eind 2023. In totaal ondergaan 122 CV90’s een ingrijpende modernisering, een zogenoemde midlife update (MLU)', aldus het ministerie.

MLU

De MLU is nodig om het voertuig tot het einde van zijn levensduur in 2039 operationeel relevant te houden. De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en potentiële vijanden zijn aanzienlijk sterker geworden. De upgrade vergroot de capaciteiten van het pantserinfanterievoertuig fors. De komende tijd volgen verschillende testen met dit eerste voertuig om te zien of het aan alle eisen voldoet. Eind 2026 moet het project zijn afgerond.

Verbeteringen

De geüpdatete voertuigen krijgen meer vuurkracht en betere bescherming tegen eventuele vijandelijke antitankraketten. Dit laatste is te danken aan een actief beschermingssysteem voor inkomende projectielen dat een groot deel van de voertuigen krijgt. Andere belangrijke verbeteringen zijn de nieuwe toren en de verplaatsing van het kanon. Dat geeft de bemanning meer bewegingsruimte en verbetert de ergonomie in het algemeen. Ook de IT-systemen gaan op de schop. Door dit alles neemt de gevechtskracht toe.

Weersomstandigheden

De aanpassingen vallen in de smaak bij de toekomstige gebruikers van het voertuig. Zij geven aan dat het een grote verbetering is, vanwege de verbeterde bescherming en de gebruiksvriendelijkheid. Binnenin is meer ruimte en met de camera’s kunnen zij onder meer weersomstandigheden hun werk doen.