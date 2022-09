Cabine bakwagen afvalophaaldienst compleet uitgebrand in Veghel

Cabine en motorruimte volledig uitgebrand

De medewerker was op dat moment net een prullenbak aan het legen en kon niet anders dan de brandweer bellen. Het voertuig brandde aan de voorzijde volledig uit, vermoedelijk door een technisch mankement. Het laadruim met afval bleef bespaard.

Medewerkers nagekeken door ambulancemedewerkers

De medewerker werd uit voorzorg door de ambulancedienst nagekeken. Ook de politie was aanwezig. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het uitgebrande voertuig te bergen.

Brandweer opgeschaald

De brandweer schaalde uit voorzorg op naar middelbrand, waarna ook een tweede blusvoertuig ter plaatse kwam. Dit mede omdat toen nog onbekend was hoe groot de bakwagen was en omdat deze midden tussen de bebouwing in stond. Aan een lamp op de gevel en een verkeersbord was goed te zien dat de felle brand heel heet is geweest.