Doorzoekingen in zaak vermiste Wico van Leeuwen

In het onderzoek naar de vermiste Wico van Leeuwen (48) heeft de politie woensdagmiddag een woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo doorzocht. Eerder was er al sprake van een doorzoeking in een woning aan de Pagendijk, in hetzelfde dorp. Helaas is Wico nog niet aangetroffen.

De man is sinds half mei vermist en werd mogelijk voor het laatst gezien in Enschede. Zijn laatst bekende woonadres is in Borculo. Gezien de verstreken tijd zijn er zorgen over hem. De politie houdt alle scenario’s open. Ook een misdrijf kan niet worden uitgesloten, nu onduidelijk is of Wico nog in leven is.