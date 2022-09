Laatste rustplaats in Nijmegen voor Britse en Canadese vliegers

De stoffelijke resten van 7 Britse en 2 Canadese vliegers uit de Tweede Wereldoorlog zijn woensdag en donderdag herbegraven. 'Dat gebeurde op het Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Britse bommenwerper Short Stirling BK716

Het ging onder meer om de bemanningsleden van de Britse bommenwerper Short Stirling BK716. Het toestel werd op 30 maart 1943 na een bombardementsvlucht op Berlijn boven Nederland neergehaald door een Duitse nachtjager. Ook de schutter (air gunner) van een Boulton Paul Defiant (L6958) werd herbegraven. Het tweepersoonsvliegtuigje werd op 13 mei 1940 uit de lucht geschoten boven de Biesbosch. De piloot wist zich met een parachute te redden. Tot slot kreeg de vlieger van een Hawker Typhoon MN582 in Nijmegen zijn laatste rustplaats. Hij crashte op 26 september 1944 in Eefde tijdens operatie Market Garden. De Hawker was kort daarvoor boven Apeldoorn aangevallen.

Zorgplicht en ereschuld

De wrakken van genoemde vliegtuigen werden afgelopen jaren geborgen door een vliegtuigbergingsteam van Defensie, geleid door de Koninklijke Luchtmacht. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) verzorgde de berging en identificatie van de stoffelijke resten. Commandant BIDKL Geert Jonker is blij dat de geallieerde vliegers alsnog een eervolle begrafenis krijgen. “Defensie ziet het bergen en identificeren van vermisten uit de Tweede Wereldoorlog nog altijd als zorgplicht en ereschuld. Dit is wel het minste dat wij kunnen terugdoen voor het offer dat zij voor onze vrijheid hebben gebracht.”

Nationaal programma

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen meer dan 5.500 vliegtuigen boven Nederland verloren. De komende 10 jaar worden naar schatting 30 tot 50 bergingen uitgevoerd. Dat gebeurt binnen het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken. Daarmee kunnen gemeenten die op hun grondgebied een wrak willen bergen een beroep doen op de rijksoverheid. Die ondersteunt met geld en advies. Het Britse ministerie van Defensie organiseerde de begrafenisceremonies in Nijmegen.