Twee gewonden bij ernstig verkeersongeval Gieterveen

Op Bonnerveen in Gieterveen is zaterdagochtend een auto tegen een boom gebotst. De wagen kwam daarna op zijn zijkant terecht.

Twee gewonden naar ziekenhuis gebracht

Brandweer van Gasselternijveen en Gieten en twee ambulances waren op de locatie voor eerste hulpverlening. Twee inzittenden raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Traumahelikopter

Een inzittende kon zelfstandig uit de auto komen, de ander moest door de hulpdiensten uit de wagen worden geholpen. De traumahelikopter was ook ter plaatse voor eerste hulp. Over de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Bonnerveen was lange tijd afgesloten voor het verkeer in verband met hulpverlening, onderzoek en berging.