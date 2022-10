Gewonde bij aanrijding in Son en Breugel

Dinsdagavond rukten de hulpdiensten massaal uit voor een eenzijdig verkeersongeval op de Planetenlaan in Son en Breugel. Rond 22.45 uur kwam de eerste melding binnen. Een automobilist was door onbekende oorzaak links van de weg geraakt en frontaal op een boom gebotst.

De man is door de brandweer uit zijn voertuig bevrijdt en in zorgwekkende toestand per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter landde nabij het ongeval, de arts is met de ambulance mee richting het ziekenhuis.