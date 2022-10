Voor heel Nederland ophokplicht

Er zijn de afgelopen twee maanden veel uitbraken geweest, bij commerciële houderijen en bij hobbymatig gehouden vogels. Er zijn ook nog dagelijks meldingen van dode wilde vogels in diverse regio's in Nederland. Ongeveer 40% van de ingezonden kadavers van wilde vogels blijkt bij laboratoriumonderzoek besmet te zijn met HPAI type H5N1. Het vogelgriepvirus is deze zomer niet uit Nederland verdwenen en de situatie zal met de komende vogeltrek niet verbeteren, aldus de landbouwminister.