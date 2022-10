Online zichtbaar als bedrijf, de basis

Tegenwoordig spelen vele zaken zich online af, van werken tot sporten en van daten tot vrienden maken. Het is als bedrijf dan ook bijna onmogelijk om níet actief te zijn op het wereldwijde web. Het laten maken van een website en onderhouden van social media zijn voorbeelden van zaken die belangrijk zijn om dan op te pakken. Maar wanneer die éénmaal staat, komt de volgende uitdaging en dat is het echt zichtbaar zijn als bedrijf. Daarom leggen wij je uit hoe je dit effectief én betaalbaar doet.

Wordt gevonden

De meest gangbare manier om een bedrijf online te vinden is nogal altijd via een zoekmachine. 99% van de mensen gebruikt hiervoor in Nederland nog altijd Google. Het is dan ook belangrijk als bedrijf dat je dáár gevonden wordt. Een website hoger in Google krijgen is echter een vak apart waar je zelf invloed op kunt uitoefenen maar ook een professional voor kunt inhuren. Welke zaken van invloed zijn om bovenaan in Google te komen? Het begint al bij het programma wat je gebruikt voor het maken van je site. Maar ook de foto’s, content en het onderhoud spelen een grote rol. Daarnaast kun je ook actief werken aan de verbetering ervan.

Verbeter zelf je resultaat

Om beter online gevonden te worden, is het belangrijk dat je actief bent én blijft. Dus zorg ervoor dat je regelmatig je website updatet, maar daarbij ook meteen je social media meeneemt. Dus post af en toe een blog en werk de agenda bij. Ga zelf ook actief mensen volgen en reageer op posts van andere mensen. Ook het linken op je website naar de site van iemand anders, is een trucje om beter zichtbaar te worden als bedrijf. Om helemaal een boost aan je online plaatje te geven, kun je besluit om een samenwerking met bijvoorbeeld een bekende influencer aan te gaan. Door dit te doen, zorg jij ervoor dat zijn of haar volgers doorklikken naar jouw resultaat. En hoe meer kliks jij krijgt, hoe beter je vervolgens óók weer gevonden wordt.

Kortom, het laten maken van een online plaatje is stap één. Maar het werkelijk beter zichtbaar worden online vraagt wel wat meer. Hier tijd en geld aan besteden gaat zeker wat opleveren. Wees hier dan ook actief mee en ga ermee aan de slag. Als je hier zelf weinig ervaring en/of tijd voor hebt, dan is het aan te raden een professional te vragen. Zij kunnen al snel effectief resultaat boeken.