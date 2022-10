Grootste plantenkweker stopt om hoge energieprijzen. 200 mensen op straat

‘Dit is een duidelijk signaal dat de glastuinbouw momenteel enorm onder druk staat’, ziet vakbondsbestuurder Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen. ‘Als de overheid niet snel perspectief biedt en duidelijkheid geeft aan bedrijven, vrees ik dat meer glastuinbouwbedrijven komende tijd in de problemen komen.’

Andere scenario's waren geen optie

De werknemers van Plantise (met een hoofdkantoor in Bleiswijk en vestigingen in Kessel en Baarlo) hebben te horen gekregen dat de activiteiten komende tijd worden afgebouwd. Per 1 april volgend jaar zal het bedrijf sluiten. Warnaar: ‘Het bedrijf zegt verschillende scenario’s onderzocht te hebben, ook de optie om in afgeslankte vorm verder te gaan. Maar daar was geen steun voor van aandeelhouders en banken. De risico’s zijn kennelijk te groot.’

Schok voor werknemers

Voor de vaste werknemers – en de honderden seizoenskrachten waar Plantise een beroep op deed – komt de sluiting als een schok, zegt Warnaar. ‘In overleg met de ondernemingsraad en de directie zoeken we naar mogelijkheden om elders werk voor hen te vinden. We gaan als vakbond in ieder geval ons uiterste best doen om een nette regeling voor de werknemers te treffen. Als er geld overblijft, moet het dáárvoor worden gebruikt. Het moet in ieder geval niet in de zakken van aandeelhouders en certificaathouders verdwijnen.’

Over Plantise

Plantise is met een kasoppervlakte van 50 hectare een van de grootste plantenkwekers van Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het opkweken van groenteplanten en sierteeltplanten. Andere ondernemingen binnen de groep, zoals Plantise Bioplant en The Rootstock Company, blijven vooralsnog actief.