Jongen (17) voor tweede keer in bezit van vuurwapen

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 17-jarige jongen uit de gemeente Westerkwartier aangehouden voor het in het bezit hebben van een vuurwapen. Dit maakte de politie bekend.

Een auto werd door de politie gecontroleerd op het Gedempte Zuiderdiep. Bij een van de inzittenden werd een vuurwapen aangetroffen. Om geen enkel risico te nemen werden alle drie de inzittenden onder schot gehouden. Het drietal is ingesloten.

Volgens de politie is in maart van dit jaar ook al een vuurwapen is aangetroffen bij de 17-jarige jongen.