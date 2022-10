School in Groningen ontruimd door brand

Bij aankomst van de brandweer had de bedrijfshulpverlening (BHV) het pand al ontruimd. Na een korte verkenning door de brandweer bleek er een toiletrolhouder in brand te staan. Nadat deze gedoofd was is het pand geventileerd en konden de leerlingen weer naar binnen.