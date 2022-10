Chauffeur krijgt 12 jaar cel en TBS voor opzettelijk doodrijden motoragent

Stopteken

De verdachte reed in zijn vrachtwagen op de Waalhavenweg in Rotterdam toen hij een stopteken kreeg van de motoragent. Hij reed ongeveer 20 seconden achter de motoragent aan, waarna de agent (nagenoeg) is gestopt. De verdachte stopte niet - en remde zelfs niet af- maar reed de motoragent van achteren aan en over hem heen.

Opzet

De rechtbank is van oordeel dat de vrachtwagenchauffeur de motoragent bewust en opzettelijk aanreed. De motoragent kwam daarbij op brute wijze om het leven. Na de aanrijding stopte de vrachtwagenchauffeur niet en reed zelfs nog twee keer langs de plek waar de aanrijding plaatsvond. Daar stonden toen al meerdere omstanders. Hij meldde zich niet en bekommerde zich op geen enkele wijze om het lot van de motoragent.

Straf

De rechtbank volgt de eis van de Officier van Justitie en legt een gevangenisstraf op van 12 jaar. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank ook mee dat de verdachte al eerder is veroordeeld voor een verkeersmisdrijf waarbij ook aan politieagent slachtoffer was. Daarnaast mag de verdachte 10 jaar lang geen motorrijtuig besturen, de maximale rij-ontzegging.

Onderzoek Pieter Baan Centrum

Op basis van het onderzoek bij het Pieter Baan Centrum blijkt er ook sprake te zijn van een stoornis bij de verdachte waardoor er een reële kans is op herhaling. De rechtbank vindt het belangrijk dat de verdachte daarvoor wordt behandeld en legt daarom de maatregel TBS met dwangverpleging op.

Schadevergoeding

De verdachte moet de nabestaanden een schadevergoeding betalen. Onder andere voor emotionele schade en kosten die zij hebben gemaakt voor de uitvaart. Ook aan de politie moet de verdachte schade betalen. Bij elkaar komt dat neer op een bedrag van ruim 250.000 euro.