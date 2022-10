Politie waarschuwt voor nepmails en sms'jes over energietoeslag

Phishing via mail of sms

'Het gaat om phishingmails en -sms'jes waarin staat dat u recht hebt op een eenmalige tegemoetkoming voor uw hoge energierekening. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van RTL Nieuws', aldus de politie.

Internetcriminelen

Nu iedereen zich zorgen maakt over de stijgende energiekosten, spelen de nepmails en sms’sjes over de energietoeslag opnieuw in op een actuele ontwikkeling. Vorige zomer probeerden internetcriminelen met eenzelfde soort truc een slaatje uit de oververhitte woningmarkt te slaan. Eerder gebruikten cybercriminelen onder meer soortgelijke oplichtingstrucs rondom de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Neptelefoontjes

De nepberichten die momenteel rondgaan melden dat u energietoeslag kunt aanvragen. Via een ‘digitale knop’ worden slachtoffers verleid om hun persoonlijke gegevens en bankrekeningnummer in te vullen. De nepmails en sms’sjes worden vaak opgevolgd door neptelefoontjes van de bank. Hiermee proberen de criminelen onder meer uw bankgegevens te bemachtigen. In deze telefoongesprekken wordt potentiële slachtoffers vaak voorgehouden dat er fraude is gepleegd met hun bankrekening en dat ze hun geld kunnen veiligstellen door het tijdelijk naar een andere rekening over te boeken.

Controleren

Bij berichten over toeslagen is het altijd belangrijk om de informatie te controleren via de officiële website van de overheid: rijksoverheid.nl. In de meeste gemeenten is de energietoeslag automatisch geregeld, in sommige gemeenten moet je als aanvrager zelf met de gemeente bellen. In sommige gemeenten is er sprake van een digitaal aanvraagformulier. Controleer zelf altijd het adres van de website van uw gemeente. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw gemeente om te checken hoe het zit met uw recht hebt op energietoeslag. En hoe de aanvraag dan verloopt.