Energie-intensief mkb krijgt vanaf 1 november kostenvergoeding van kabinet

Compensatie van 50%

Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de TEK die voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gaat gelden. De verwachte kosten van de TEK kunnen oplopen tot circa 3,1 miljard euro.

Acute problemen

Om een uitvoerbare regeling te kunnen maken, vanwege Europese staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan openstelling van de TEK duren tot het tweede kwartaal van 2023. Een deel van de energie-intensieve mkb’ers zit nu al in acute problemen en heeft nog de winter van 2022/2023 te gaan. Daarom heeft het kabinet ook besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten.

Miljardenondersteuning

Minister Micky Adriaansens (EZK): “De miljardenondersteuning via de TEK is een gerichte compensatie voor energie-intensieve mkb’ers. Het kabinet neemt tijdelijk een deel van de opgelopen rekening op zich. Deze in de kern gezonde bedrijven willen namelijk over het algemeen besparen en verduurzamen, maar ontkomen tegelijkertijd door hun type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik. Bovendien kan niet iedere mkb’er zijn prijzen genoeg verhogen om de energiekosten te dekken én voldoende afzet te houden.”

Doelgroep

Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK waaronder bakkers en productielocaties/werkplaatsen. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK, maar voor hen geldt in lijn met Europese staatsteunregels een lager maximum bedrag per onderneming (€62.000 in plaats van €160.000). Het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren) ondersteunt bovendien tenminste 250.000 bedrijven bij de gestegen energiekosten.

Minimum verbruik en drempelprijs

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 12,5% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Informatie voor ondernemers via RVO en KvK

RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.

KvK

Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst de KvK gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen.