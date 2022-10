Politie houdt bij zoekactie in Emmer Compascuum verdachte aan

Aanhouding

De politie hield een persoon aan die via een sloot het veld was ingevlucht. Woordvoerder Thijs Damstra van politie Noord-Nederland kon nog niet vertellen waarom deze persoon op de vlucht was geslagen voor de politie.

Arrestant naar ziekenhuis

Omdat de persoon via een sloot was gevlucht is er voor alle zekerheid een ambulance ter plaatse gekomen om de vluchter te onderzoeken op eventuele onderkoelingsverschijnselen. Na onderzoek is de arrestant onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis overgebracht.