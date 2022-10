Zoektocht naar vermiste Hebe (10) en Sanne (26) in Waspik voortgezet

Veteran Search Team

Woensdagochtend om 09.30 uur is de zoekactie weer opgepakt waarbij de politie samenwerkt met leden van het Veteran Search Team die hierin gespecialiseerd zijn en hiervoor zijn opgeleid. 'Samen brengen we alle zoeklocaties en resultaten in beeld', aldus de politie.

Zoeklocatie

Er wordt woensdag dus verder gezocht in Waspik rond de Polanenweg. De politie heeft aanwijzingen dat de twee vermisten mogelijk maandagmiddag rond 15.30 uur op de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest.

Amber Alert

Woensdagmiddag om 14.20 uur heeft de politie een sluitbericht voor het AMBER Alert geplaatst. 'Bedankt voor het uitkijken. De zoektocht naar Hebe, haar begeleidster en de Picanto gaat door. Voor tips 0800-6070', aldus het bericht.

Onduidelijk

Het is nog volkomen onduidelijk wat er is gebeurd en waar het tweetal is. In verband met de vermissing van Hebe werd dinsdagochtend een Amber Alert uitgedaan en vanaf 14.30 uur startte een concrete zoekactie ter hoogte van Waspik.

Zwarte KIA Picanto met kenteken PR-425-K

Hebe afgelopen maandag aan het einde van de maandagmiddag door haar begeleidster opgehaald in Raamsdonksveer en beiden zijn sindsdien spoorloos. Ze vertrokken vanuit de Sint Theresiastraat in een zwarte Kia Picanto voorzien van kenteken PR425K. Hebe zou door haar begeleidster naar huis in Vught worden gebracht, maar ze zijn daar nooit aangekomen. De politie werd enkele uren later gealarmeerd en startte direct een zoekactie in het gebied op en rond de route tussen Raamsdonksveer en Vught. Daarbij werd ook een helikopter ingezet.

Geef tips door aan de politie: 0800-6070

Weet u of denkt u te weten waar Hebe en/of haar begeleidster zijn? Hebt u andere informatie over wat er mogelijk met hen is gebeurd? Elk klein beetje informatie dat ons kan helpen hen terug te vinden is welkom. Neem contact op met de opsporingstiplijn van de politie via 0800-6070 voor tips.