Politie onderzoekt explosie in Emmen

Aan de Kolhoopstraat in Emmen heeft in de nacht van 19 op 20 oktober 2022 een explosie plaatsgevonden bij een horecagelegenheid. Dit gebeurde rond 04:00 uur. Er was niemand in het pand aanwezig en er is niemand gewond geraakt. De schade aan het pand is groot. De politie is een onderzoek gestart.