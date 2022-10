Twee doden na aanvaring op Waddenzee bij Terschelling

Door nog onbekende oorzaak kwamen de veerboot Tiger en watertaxi Stormloper met elkaar in botsing. De aanvaring vond rond 07.20 uur plaats in het Schuitengat. Dit is de vaargeul in de buurt van Terschelling.

De KNRM wist zes personen uit het water te halen. De schippers van beide schepen zijn door de politie aangehouden als verdachte.