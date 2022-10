Autobrand in Vught

Rond 10.50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op een parkeerterrein aan de Kikvorsch in Vught. Het vuur welke aan de voorkant van het voertuig woedde was snel onder controle.

De auto stond daar geparkeerd en de eigenaar was niet aanwezig. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Brandweerlieden konden nog enkele spullen veiligstellen die in het voertuig lagen.