Man wordt van fiets geslagen en beroofd

Een 60-jarige man uit Oosterhout fietste in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober over het fietspad bij de Dongenseweg. Bij het passeren van twee voetgangers, werd hij van zijn fiets geslagen en onder bedreiging van een mes beroofd. De politie zoekt getuigen.

De man fietste rond 01.30 over het fietspad bij de Dongenseweg. Bij het viaduct zag hij twee mannen lopen. Een blanke man van rond de 1.90m en een donkergetinte man van rond de 1.75m. Beiden hadden een capuchon over hun hoofd. De mannen liepen ieder aan een zijde van het fietspad. Terwijl hij hen passeerde en tussen hen doorreed, werd hij door de blanke man ineens van zijn fiets geslagen. De donkergetinte man haalde vervolgens een mes tevoorschijn. Onder bedreiging van het mes moest het slachtoffer waardevolle spullen afgeven. Nadat de man wat geld gaf, doorzochten de daders ook zijn kleding. Hier vonden zij een telefoon, die ook werd afgepakt. De daders liepen daarna weg in de richting van de brug. Het slachtoffer belde de politie en deed aangifte.