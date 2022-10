Bewoonster overleden door woningbrand

Bij een brand in een woning aan het Maasdrielhof in Amsterdam Zuidoost is maandagochtend 24 oktober 2022 een dode gevallen. Het gaat om de 60-jarige bewoonster.

De brandweer ontdekte de brand in de woning nadat er rond 4.00 uur een melding was binnengekomen over een brandalarm. De woning stond vol rook, de brandweer had het vuur snel onder controle. In de woning werd vervolgens het lichaam van de vrouw aangetroffen.

Wat de oorzaak van de brand is geweest, is nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan door de Forensische Opsporing van de politie. Er is geen schade bij de overige bewoners van het portiek.