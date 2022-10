Daders voortvluchtig na plofkraak op juwelier in Velp

Dinsdagochtend hebben meerdere verdachten in alle vroegte rond 04.00 uur een plofkraak gepleegd bij een juwelier aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Dit meldt de politie dinsdag.

Helikopter

Agenten zijn direct gealarmeerd en gingen ter plaatse. 'We zijn nog op zoek naar de verdachten van deze plofkraak. Afgelopen nacht is ook een helikopter ingezet in de zoektocht naar verdachten. Daarnaast komen we ook graag in contact met getuigen én zijn we op zoek naar dashcam- en/of camerabeelden', aldus de politie.

Flinke schade na flinke explosie

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen van een plofkraak bij een juwelier, agenten waren snel ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat het om een flinke klap ging. De gevel was ontzet door een flinke explosie, het gebouw raakte flink beschadigd. De ruiten zijn door de klap gesprongen.

EOD

Hierbij zijn geen gewonden gevallen. In verband met eventueel ontploffingsgevaar kwam ook de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse om onderzoek te doen naar mogelijk achtergebleven explosieven. De Forensische Opsporing kwam ook ter plaatse. Voor het onderzoek was de straat tijdelijk afgesloten.

Één aanhouding verricht

Getuigen spreken over mogelijk vier personen die gezien zijn net voor de plofkraak rond het pand aan de Arnhemsestraatweg. Één persoon is niet veel later aangehouden, de rol van deze verdachte en/of eventuele betrokkenheid bij de plofkraak wordt momenteel onderzocht. Verder gaat de zoektocht naar andere verdachten verder. Na de knal zouden de verdachten mogelijk op een motor/ scooter gevlucht zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk in welke richting de verdachten zijn gevlucht.