Wat is een goed camerasysteem?

Afschrikkende werking

Maar in de praktijk is vooral de afschrikwekkende werking van een camera effectief. Wanneer een inbreker een camera ziet hangen boven de deur zal hij er al snel voor kiezen om geen risico te lopen, en het maar ergens anders te proberen. Een goed camerasysteem aan laten leggen is dan ook een investering die zichzelf ongetwijfeld terugverdient.

De verschillende soorten beveiligingscamera's

Bullet camera

De meest basale beveiligingscamera's zijn de zogenaamde bullet camera's. Deze kenmerkende camera's hebben met hun langwerpige vorm wel iets weg van de loop van een pistool. Vaak staan deze camera's op een bepaald punt gericht, waardoor ze ook slechts in een richting kunnen filmen. Met hun vorm zijn ze echter wel goed zichtbaar, waardoor ze een goede afschrikwekkende werking hebben. Daarnaast zijn bullet camera's doorgaans ook relatief betaalbaar.

Dome camera

Zoals de naam al aangeeft zit de dome camera vaak in een behuizing die de vorm heeft van een halve bol. Deze vorm biedt een goede bescherming tegen agressie, en is bovendien ook vrij onzichtbaar. Zo kun je een dief opnemen zonder dat hij hier erg in heeft. Daarnaast kan de camera in sommige gevallen ook draaien binnenin de bolvormige behuizing.

Extra functies

De tijden dat beveiligingscamera's enkel beelden opnamen en opsloegen zijn allang voorbij. Tegenwoordig kun je vaak live meekijken met wat je camerasysteem zoal vastlegt, bijvoorbeeld via een applicatie op je smartphone. Soms zijn de camera's met dezelfde applicaties zelfs op afstand te besturen of kun je ermee in- en uitzoomen. Ook zijn er camera's met infraroodtechnologie, zodat je in het donker extra goed ziet wat er bij je voordeur gebeurt.

Dummy camera's

Naast het vastleggen van bewijsmateriaal is de afschrikkende werking het belangrijkste voordeel van beveiligingscamera's. Er zijn dan ook mensen die ervoor kiezen om een aantal nepcamera's of dummy's in hun camerasysteem te plaatsen. Deze dummy's hebben vaak enkel een knipperend lichtje, waardoor inbrekers denken daadwerkelijk opgenomen te worden. Met een dummy camera bespaar je wel geld ten opzichte van een echte beveiligingscamera, maar dieven trappen hier lang niet altijd in. En mocht een inbreker toch besluiten om je huis leeg te roven, dan heb je natuurlijk weinig bewijsmateriaal wanneer er enkel een nepcamera op de dief staat gericht.

Kies strategische punten uit

Niet alleen de kwaliteit van het camerasysteem, maar ook de plek waar je je camera's ophangt is bepalend voor de effectiviteit. In ruim 50% van de woninginbraken komt een dief binnen via de voordeur. Zeker wanneer je voordeur zich bijvoorbeeld achter een schutting of heg bevindt is het aan te raden om hier een camerasysteem op te hangen. In dit geval kies je het beste voor een onopvallend exemplaar, aangezien inbrekers je camera ongezien kunnen vernielen wanneer ze veilig achter een muurtje te werk kunnen gaan. Een andere tip is het uitkiezen van een hoekpunt, zodat je camerasysteem de hele voortuin kan vastleggen.